Кремль не согласился с Меркель касательно роли России по ситуации в Донбассе

Россия не имеет никакого отношения к сторонам вооруженного конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия является участницей конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, в данной ситуации Москва и Берлин расходятся во мнениях.

"В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным", — подчеркнул Песков.

По его словам, при рассмотрении подобных тем всегда необходимо делать отсылку к Минским соглашениям, где четко определены все участники вооруженного противостояния в Донбассе.