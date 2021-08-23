Шугалей: вопрос вакцинации против COVID-19 стал элементом антироссийской политики Запада

Политизация пандемии и разделение стран по вакцинам недопустима в современных реалиях, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Так он прокомментировал ФБА "Экономика сегодня" отказ Еврокомиссии признавать вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V". С 20 августа в ЕС принимаются сертификаты о вакцинации из Турции, Северной Македонии и Украины, но российский препарат европейские политики сознательно игнорируют.

По словам Шугалея, вопрос вакцинации против COVID-19 стал очередным элементом антироссийской политики Запада. В этой связи он осудил ЕС за политизацию проблемы, которая нанесла огромный ущерб всему миру.

"Это абсолютно политическая история, несмотря на то, что пандемия принесла много горя. Использовать COVID-19 в политике и разделять страны по вакцинам – это то, что по-настоящему трудно объяснить, ведь коронавирус оказался бедой для всей планеты", — сказал ученый.

Он также обратил внимание на ситуацию с вакцинацией на Украине. В стране нет собственного препарата. Киев закупает вакцины хаотично у разных стран, игнорируя даже качество приобретаемой продукции. Тем не менее Еврокомиссия готова признавать украинские сертификаты.