МИД Китая объяснил несправедливость введенных из-за Навального антироссийских санкций

США ввели новые рестрикции против Москвы из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным без достаточных оснований, уверены в МИД КНР.

Инцидент с "берлинским пациентом" является внутренним вопросом России, подчеркнул официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь. Дипломат объяснил несправедливость ограничительных мер.

"Соответствующее решение (о санкциях. — Прим. ред) было принято до выяснения истинного положения вещей — это несправедливо", — сообщил Ван Вэньбинь.

Ранее Вашингтон запретил ввоз российского огнестрельного оружия и боеприпасов, передает телеканал "360". США также ограничили в связи с новым пакетом санкций экспорт в Москву продукции и технологий, связанных с ракетной и ядерной сферами.