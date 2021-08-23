Лавров сравнил нетерпимость к русскоговорящим на Украине с нацизмом

Навязывание идеологии нетерпимости к русскоговорящим на Украине неприемлемо — Москва будет добиваться от властей Киева соблюдения обязательств, касающихся прав человека, в том числе культурных и образовательных прав национальных меньшинств. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Дипломат напомнил, что 1 июля парламент по инициативе президента Украины Владимира Зеленского принял закон о коренных народах страны. Законопроект определяет государственные права включенных в список народов. Русскоговорящей части населения в этом перечне места не нашлось.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу, поскольку на Украине практически начали разделять людей по категориям с разным набором прав, что в каком-то смысле напоминает идеологию «нацисткой Германии», добавил министр.

«Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков», — считает Лавров.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Кроме того, в начале августа Зеленский оказался в центре скандала из-за заявления о том, что жители Донбасса, которые считают себя русскими или связывают свое будущее с РФ, должны покинуть Украину.

«Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», — добавил глава МИД РФ.

Ранее политолог Михаил Погребинский сказал, что из-за предложений украинского лидера о «высылке» русских страна может лишиться половины своих граждан.