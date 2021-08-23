Опубликовано видео с места падения самолета-амфибии под Коломной

Очевидцы опубликовали видеозапись с места падения небольшого самолета-амфибии в Москву-реку рядом с селом Черкизово.

На опубликованных кадрах можно заметить, что часть самолета находится над поверхностью водоема.

Ранее источник в экстренных службах подтвердил информацию о падении частного самолета-амфибии в Москву-реку недалеко от Коломны. На его борту находились два человека.

"Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия", — отмечается в сообщении представителя экстренных служб.

Причиной инцидента могла стать ошибка пилотирования. Находившиеся на борту воздушного судна люди не пострадали. После осмотра медицинскими специалистами они отказались от госпитализации. При посадке на воду самолет перевернулся. Другие подробности уточняются.