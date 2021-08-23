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Идея Беглова по бюджетным гарантиям положительно скажется на жизни онкобольных

Идея Беглова по бюджетным гарантиям положительно скажется на жизни онкобольных

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко положительно оценил инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных. 

Ранее законодательная и исполнительная власти Северной столицы приняли совместное решение закрепить право онкологических и некоторых других категорий больных на получение бесплатного спецпитания. Кроме того, власти расширят перечень диагнозов, которые дают право на получение помощи.

Эта инициатива положительно скажется на продолжительности жизни таких больных, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей известный врач Геннадий Онищенко. Бесплатное спецпитание, по его словам, это серьезное финансовое подспорье, поскольку онкобольные и другие пациенты с хроническими заболеванием нередко не в состоянии работать. То, что делает руководство города, подчеркнул парламентарий, — пример для других регионов.