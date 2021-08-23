Идея Беглова по бюджетным гарантиям положительно скажется на жизни онкобольных

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко положительно оценил инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных.

Ранее законодательная и исполнительная власти Северной столицы приняли совместное решение закрепить право онкологических и некоторых других категорий больных на получение бесплатного спецпитания. Кроме того, власти расширят перечень диагнозов, которые дают право на получение помощи.

Эта инициатива положительно скажется на продолжительности жизни таких больных, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей известный врач Геннадий Онищенко. Бесплатное спецпитание, по его словам, это серьезное финансовое подспорье, поскольку онкобольные и другие пациенты с хроническими заболеванием нередко не в состоянии работать. То, что делает руководство города, подчеркнул парламентарий, — пример для других регионов.