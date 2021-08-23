Безпалько рассказал о реальном отношении Европы к «Крымской платформе»

Тот факт, что Европа направила для участия в украинском мероприятии «Крымская платформа» политиков «второго-третьего разряда» указывает на нежелание усугублять отношения с Москвой.

Об этом в интервью РИА Новости заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя проходящий в Киеве 23 августа саммит по вопросу «возвращения» Украине контроля над полуостровом Крым.

Как заявил ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, участие в саммите планировали принять представители 44 государств и международных организаций.

По мнению Безпалько, проходящее в Киеве мероприятие является пиар-акцией, которая никак не поможет Киеву добиться своих целей относительно Крыма, и при этом едва ли существенно испортит или изменит взаимоотношения Москвы и Брюсселя.

«Потому что те люди, которые реально принимают (в Европе) решения, не принимают участия во встрече. Самый яркий пример — это (канцлер ФРГ) Ангела Меркель, которая вместо себя послала министра экономики», — объяснил эксперт.

Европейские страны, добавил Безпалько, лишь обозначили свою поддержку Украины, послав для участия в «Крымской платформе» политиков «второго-третьего разряда».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

СМИ даже сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на европейских лидеров, которые отказались приезжать на мероприятие, потому, что якобы «боятся России», напомнил эксперт. И, по его словам, эта ситуация наилучшим образом отражает отношение Европы к «Крымской платформе».

Европейские лидеры решили не усугублять отношения с РФ, и, хотя никто из представителей руководства Евросоюза не скажет это напрямую, об этом ясно свидетельствует пример Германии, заключил Богдан Безпалько.

Напомним, полуостров Крым, вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года всенародного референдума, когда за этот шаг высказались 96,77% крымских и 95,6% севастопольских избирателей. Однако Украина отказалась признать законность итогов прошедшего на полуострове референдума и обвинила Россию в оккупации Крыма.

Власти России со своей стороны не раз заявляли на самом высоком уровне, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно, так как жители полуострова воспользовались своим законным правом на самоопределение в полном соответствии с демократическими принципами, международными правовыми нормами и уставом ООН.