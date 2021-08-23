Зеленский дал старт "обратному отсчету до освобождения Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале отсчета перед "возвращением" Крыма под контроль Киева.

Глава государства пообещал приложить все усилия для этого процесса. Зеленский выразил надежду, что партнеры помогут подтолкнуть Россию к "переговорам". Президент дал старт "обратному отсчету до освобождения Крыма" 23 августа.

Украинский лидер выступил на саммите "Крымской платформы". Он выразил готовность использовать все политические, дипломатические и юридические средства для "возвращения" региона.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума на полуострове. Абсолютное большинство избирателей выступило за подобный шаг. Явка составила 83,1%.