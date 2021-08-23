Дюков рассказал о предложении РФС об отказе от лимита на легионеров

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что организация выступила с предложением об отмене лимита на легионеров в чемпионате страны.

По словам главы РФС, предложение касается изменения подхода к определению числа иностранных игроков.

"По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", — сказал Дюков в эфире телевизионного канала "Россия-24".

Президент союза напомнил, что в 2008 году легионеры в российском чемпионате играли больше, чем в нынешнем сезоне, но "сборная России выступила лучше".

На чемпионате Европы 2008 года национальная команда России под руководством голландского специалиста Гуса Хиддинка добралась до полуфинала турнира, где проиграла испанцам (0:3). В четвертьфинале Евро-2008 россияне обыграли в дополнительное время команду Нидерландов (3:1).