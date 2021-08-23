Мэр Саяногорска снялся в видеоролике обнаженным ради спасения городской бани

Мэр Саяногорска (Республика Хакасия) Михаил Валов опубликовал на своей странице в Facebook видео и фото из муниципальной бани «Елисей». С обнаженным торсом он призвал горожан ходить в единственную общественную парилку и тем самым спасти ее от закрытия.

На кадрах чиновник с веником в руках утверждает, что посещает баню каждую субботу. Так сказать, совмещает приятное с полезным: укрепляет здоровье, а заодно помогает комплексу справиться с кризисом, в который его повергла пандемия.

«Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего 6-месячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета - запрещено. Поэтому все зависит от самих любителей бани», – написал Валов.

Подписчики оценили креативность градоначальника.

«Вот это понимаю пиар...», – отметила Лола Шахова.

«Пошла жара!», – написала Ирина Ничкова.

Видео быстро распространилось по социальным сетям республики. Там у главы Саяногорска тоже нашлась группа поддержки.

«Не знаю какая у него репутация, но я бы так же делал, если бы заведение которое мне нравилось умирало», – написал Дима Кочетков.

«Красава», – поддержал Игорь Селиванов.

«Все правильно он делает», – отметил Николай Барышников.

facebook.com / Михаил Валов

Если задумка большинству пришлась по душе, то вот ее реализация впечатлила не всех. Некоторые обратили внимание на фотографию обнаженного градоначальника, прикрытого веником, опубликованную под видео.

«Можно было и трусы надеть», – упрекнула Валова Людмила Кузнецова.

Примечательно, что до того, как возглавить город, Валов строил карьеру на телевидении. А пост главы администрации занял три года назад — в сентябре 2018-го.

Летом 2020 года глава Саяногорска попал в центр громкого скандала. Его поймали пьяным за рулем, причем проходить медосвидетельствование на месте чиновник отказался, поэтому его доставили в больницу, где тест показал превышение допустимого содержания алкоголя в крови в пять раз. Тогда Валов оправдался тем, что просто «принимает лекарства по рекомендации врачей».

Суд оштрафовал Валова на 30 тысяч рублей, а также лишил водительских прав на полтора года.