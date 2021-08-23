В бой идут одни сыновья. Наследник «панджшерского льва» дал отпор талибам

Из 34 провинций Афганистана нашлась одна, которая не пожелала сдаваться на милость талибам (членам запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1*) и стала пристанищем для других «непокоренных» жителей страны. Сейчас Ахмад Масуд – сын и преемник полевого командира Ахмада Шаха Масуда – вместе с бывшим вице-президентом Амрулла Салехом организовал силы сопротивления в Панджшере.

Масуд предложил боевикам сделку: он соглашается на сотрудничество и формирование совместного правительства при условии, что функции власти будут исполнять не только талибы. Повстанцы такое предложение не одобрили.

В данный момент в ущельях Панджшера копят силы более десяти тысяч человек, пока бойцы «Талибана»* держат провинцию на мушке и грозятся начать наступление в любую секунду. Удастся ли устоять сыну Масуда и как он пытается привлечь внимание Запада к своей персоне – читайте в материале «Политики Сегодня».

Достойный преемник

Министр обороны и полевой командир Ахмад Шах Масуд – в Афганистане фигура поистине легендарная. «Панджшерский лев», как его прозвали на родине, воевал с талибами еще в конце XX века, причем вполне успешно. Он оказался не по зубам не только слабо подготовленным боевикам, но и опытным «псам войны» из Красной армии – в период Афгана (1979—1989 годы) командование СССР девять раз пыталось уничтожить Масуда, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом.

«Побороть» военачальника в честном бою не удалось никому, но история знает и более подлые способы избавиться от противника. В 2001 году Масуд пал жертвой теракта. Террорист-смертник, прикинувшись журналистом, подобрался к командиру и активировал взрывное устройство, вмонтированное в видеокамеру. Герой войны истек кровью и скончался на следующий день.

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С тех пор личность Ахмада Шаха Масуда в Афганистане почитают и помнят. Его сын занялся политикой в 2019 году, до этого успев отучиться в Лондоне и пройти курсы в военной академии Ее Величества в Сандхерсте. Если бы отец остался в живых, он наверняка бы гордился своим отпрыском, рассуждает кандидат исторических наук Станислав Хатунцев:

«Человек очень интересный. Получил неплохое образование, в том числе военное. Учился в престижных академиях, человек с широким кругозором. На мой взгляд, весьма достойный наследник Масуда, он бы за сына только порадовался, если бы был жив».

Видных подвигов на политическом поприще у Масуда-младшего до недавних пор не было, пока войска Соединенных Штатов не начали покидать страну.

Талибы, пробудившиеся от гула турбин улетающих американских боингов, за несколько недель захватили практически весь Афганистан. Щедрость прошлых хозяев не знала границ: в распоряжении боевиков оказались тысячи единиц военной техники, вооружения и прочего военного «добра» (от бронежилетов до очков ночного видения).

Правительственные войска сдали повстанцам все военные базы, но те, кто не захотел присягать на верность «Талибану»*, отправились на север, в провинцию Панджшер. Теперь здесь пишется история уцелевшего Афганистана, пока еще свободного от пуштунского кодекса чести и обрядов бача-бази.

Global Look Press / Stringer/Xinhua

Зов о помощи

Провинция, в которой окопался Ахмад Масуд и его сторонники, представляет собой гористую местность с перевалами и бурными реками. Атаковать в открытую здесь трудно – слишком уж непредсказуемый ландшафт, велика возможность засад или внезапных контратак. Из-за этого атаковать силы сопротивления талибы не спешат.

По некоторым данным, сейчас под командованием сына знаменитого полководца находятся пять тысяч бойцов, еще 10 тысяч уже подходят у Панджшеру. Большая часть из них – солдаты правительственной армии, не пожелавшие перейти на сторону захватчиков.

Впрочем, против легионов боевиков этого мало. Провинция почти полностью окружена, аналитики говорят о том, что «Талибан»* готов послать в ущелья сотни тысяч солдат. Чтобы предотвратить кровопролитие, Масуд-младший пошел на переговоры и предложил создать «инклюзивное правительство», но оккупанты ответили отказом.

Тогда начинающий политик попытался найти поддержку за океаном. 18 августа газета The Washington Post опубликовала письмо Ахмада Масуда, в котором он намекнул, что судьба западных государств напрямую зависит от благополучия его родины.

«Наших вооруженных сил и материально-технического обеспечения будет недостаточно. Они будут быстро истощаться, если наши друзья на Западе не найдут способ обеспечить нас без промедления. США и их союзники покинули поле боя, но Америка все еще может стать "арсеналом демократии", как сказал [президент США] Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну.

Prt Scr youtube.com / AFP news agency

С этой целью я умоляю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в Конгрессе и администрации [президента США Джозефа] Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я закончил учебу, и в Париже, где в память о моем отце назвали дорожку в Елисейских полях. Знайте, что миллионы афганцев разделяют ваши ценности», — сообщил Масуд.

Преемник Ахмада Шаха Масуда не скрывает «прозападных» взглядов: в письме он открыто говорит об «открытом обществе», к которому стремится Афганистан, и просит Соединенные Штаты выделить боеприпасов и оружия не только боевикам «Талибана»*, но и силам сопротивления. И Запад вполне может откликнуться на зов преемника «панджшерского льва», считает эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев.

«Все усилия американцев за 20 лет в Афганистане прошли впустую. Чем вкладывать непонятно во что и сдерживать талибов, лучше уж вкладывать в Ахмада Масуда. Я думаю, что перспектива в его сопротивлении есть. Во всяком случае, попытка не пытка. Панджшерское ущелье – это очень удобное для обороны и для партизанской войны место. Добавлю, что Ахмаду Масуду будет оказывать помощь, безусловно, Таджикистан», — считает эксперт.

Большую часть сил сопротивления провинции составляют таджики. Ахмад Шах Масуд имел таджикское происхождение, поэтому для соседней страны фигура его сына также важна. Президент Эмомали Рахмон не готов совершать антиталибские выпады в открытую, но помочь ресурсами Масуду-младшему может, отметил Хатунцев. Господство талибов в Афганистане для Душанбе невыгодно.

Под руководством сына легендарного военачальника панджшерское сопротивление уже захватило несколько уездов соседней провинции Баглан и относительно крупный город Чарикар, населением 200 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что поддержку Ахмаду Масуду оказывает Амрулла Салех – легитимный президент Афганистана (точнее, исполняющий его обязанности) и еще один наследник. Отец Салеха – первый вице-президент страны и глава Национального исламского движения Афганистана Абдул-Рашид Дустум. По сообщениям СМИ, после наступления талибов он бежал в Узбекистан, однако его преемник остался на родине, чтобы противостоять захватчикам.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации