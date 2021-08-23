Владимир Зеленский анонсировал антироссийскую декларацию "Крымской платформы"

Украина создаст открытую декларацию в рамках проекта "Крымская платформа", к которой сможет присоединиться любое желающее государство, заявил президент Владимир Зеленский.

Цель анонсированного Киевом антироссийского международного договора — создание коалиции, которая должна вынудить Москву сесть за стол переговоров по "возврату" Крыма. Декларация должна стать отправной точкой для начала коллективной работы правительств многих государств, подчеркнул украинский лидер.

"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова, — сказал он. — Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран — участниц "Крымской платформы". Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы", — отметил бывший артист "Квартала 95".

Проект "Крымская платформа" не создал крупного международного резонанса, на который рассчитывал Владимир Зеленский. Ни одна крупнейшая страна коллективного Запада не направила своего лидера — многие ограничились министерскими делегациями. Комментируя это, Зеленский в эфире телеканала "Украина" заявил, что мировые лидеры боятся России.