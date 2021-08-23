Сургут и Ханты-Мансийск предложили сделать столицей России

Советник первого заместителя губернатора Югры Надежда Савина предложила сделать столицей России Сургут или Ханты-Мансийск. В Instagram она объяснила, что давно задумывалась об этом, но озвучить свои мысли решила после слов министра обороны РФ Сергея Шойгу о переносе административного центра страны в Сибирь.

Савина указала, что столица в «сердце России» повысит качество жизни сибиряков, улучшит демографию, обеспечит новые рабочие места и приведет к «расцвету» малого и среднего бизнеса.

«В ХМАО-Югре есть все предпосылки для того, чтобы претендовать на размещение в нем столицы России или моногородов со стратегией на развитие IT-технологий (Ханты-Мансийск), научно-исследовательской площадки (Сургут)», — написала она.

Кроме того, перенос столицы в Сибирь будет стратегически правильным решением с точки зрения укрепления геополитических позиций России, что повлекло бы позитивные перемены для всей страны, резюмировала Савина.