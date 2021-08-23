"Офицеры России" обратились к главе Казахстана после нападений на русскоязычных граждан

Глава организации "Офицеры России" обратился к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться с эпизодами избиения русскоязычных граждан.

Об этом сообщил председатель президиума организации и Герой России Сергей Липовой. По его словам, за последние несколько недель в СМИ обсуждают случаи нападения в Казахстане на русскоязычных граждан. Очевидцы утверждают, что неправомерные эпизоды совершались на почве религиозных и национальных признаков.

Сотрудники "Офицеров России" считают, что нужно не просто выявить нарушителей и разжигателей межнационального конфликта, но и предпринять действенные меры для пресечения повтора аналогичных случаев. Липовой добавил, что готов лично приехать с дипломатическим визитом в Казахстан для обсуждения решений этой проблемы.