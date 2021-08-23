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Минэнерго Украины просит очередной кредит на закупку угля для отопительного сезона

Минэнерго Украины просит очередной кредит на закупку угля для отопительного сезона

Минэнерго Украины обратилось к банкам с очередной просьбой выдать кредит государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» на закупку угля для отопительного сезона. Оказалось, что сама компания не имеет своих финансовых ресурсов, чтобы обеспечить необходимый запас топлива.

В связи с возникшей проблемой министр энергетики Герман Галущенко провел совещание с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и представителями Нацбанка, Укрэксимбанка, Ощадбанка и «Центрэнерго». 

Галущенко призвал собравшихся сплотиться для «стабильного прохождения отопительного сезона».

«Особенно в этом году, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией», — сказал министр энергетики.

Из данных Укрэнерго следует, что в настоящий момент на складах ТЭС запасов угля на 38,8% меньше, чем требуется. Примечательно, что «Центрэнерго» по итогам II квартала текущего года получила чистую прибыль в 203,5 млн гривен, однако на подготовку к отопительному сезону средств, по заявлениям представителей, все равно не хватает.