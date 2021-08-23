«Суровые реалии»: политолог раскрыл, почему Беглов решил поддержать медколледжи

Власти Петербурга пересмотрели приоритеты в распределении бюджетных мест для абитуриентов: в этом году медицинские колледжи примут 2767 учащихся за казенный счет. На платной основе смогут обучаться 600 человек, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, пандемия показала актуальность профессии медика в Северной столице. В частности, речь идет о специалистах среднего звена — сегодня они наиболее востребованы в городских медучреждениях.

Градоначальник подчеркнул, что власти будут стараться увеличивать количество бюджетных мест в медицинской сфере и в дальнейшем. Самый большой конкурс — на «Лечебное дело»: по 14 человек на место. На втором месте — ортопедическая стоматология (10 человек на место).

Не только пандемия коронавируса, но и прошлогоднее заявление президента РФ о необходимости изменить порядок набора в учебные заведения по медицинским специальностям повлияли на решение Смольного, полагает политолог Юрий Самонкин. Таким образом Беглов решил следовать президентскому курсу.

«Инициативу губернатора я оцениваю как крайне эффективную. Это поможет и увеличить количество специалистов, и убрать несправедливое распределение между бюджетниками и "платниками". Теперь в этой отрасли медицины в Петербурге настанет порядок. Решение Беглова исходит от президентских инициатив и суровых реалий пандемии», — отметил Самонкин.

Невские Новости /

Россия имеет колоссальный научный опыт еще со времен СССР, традицию качественной и доступной медицины логично продолжать в новейшей России, справедливо заметил политолог: после Петербурга очередь за другими субъектами. Фельдшеров и медсестер должно быть куда больше.

«После Питера призываю другие регионы присоединиться к данной тенденции, делать побольше бюджетных мест, делать конкурсную основу более честной, прозрачной и открытой», — заключил эксперт.

Ранее петербургский губернатор объявил о строительстве двух государственных приютов для бездомных животных.