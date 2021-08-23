"Талибан" предупредил США о последствиях несвоевременной эвакуации войск в Афганистане

Представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Сухейл Шахин предупредил США и Великобританию о последствиях несвоевременной эвакуации в Афганистане.

Радикалы заявили, что Лондон и Вашингтон не получат дополнительное время для вывода своих войск. Президент США Джо Байден объявил об эвакуации всех вооруженных сил 31 августа, напомнил представитель талибов.

"Это красная черта", — подчеркнул Шахин в интервью телеканалу Sky News.

Продление присутствия войск будет означать, что страны расширят оккупацию, добавил представитель движения. Такие шаги могут обернуться реакцией талибов, констатировал Шахин.