Обманувших дочь летчика Чкалова на 23 млн рублей задержали в Бурятии

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве после обмана дочери летчика Валерия Чкалова, которую мошенники убедили перевести 23 миллиона рублей на их счета.

Стражи порядка задержали группу лиц, причастных к обману пожилой родственницы легендарного советского летчика Валерия Чкалова.

Как заявила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова, неизвестные, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности финансовой организации, сообщили, что личные данные 81-летней пенсионерки якобы утекли в свободный доступ. Мошенники сказали, что на фоне этого женщина должна перевести сбережения на безопасный счет. В итоге около 23 миллионов рублей оказались в руках злоумышленников.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.