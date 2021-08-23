Михаил Белошеев сменит Андрея Сысоева на посту сити-менеджера Мурманска

Новым градоначальником Мурманска после ухода Андрея Сысоева стал Михаил Белошеев. За его кандидатуру проголосовали 22 из 25 муниципальных депутатов.

До занятия должности сити-менеджера Белошеев был заместителем председателя горсовета. Теперь на бывшее кресло Белошеева претендует сам Сысоев, который после ухода в отставку заявил о намерении посвятить себя реализации федеральных проектов в Арктике.

О желании уйти в отставку с должности сити-менеджера Мурманска Андрей Сысоев заявил еще 10 августа. Спустя 13 дней он официально сложил полномочия на внеочередном заседании городского совета.