Рост зарплат низкоквалифицированных рабочих зафиксирован на рынке РФ

Размер заработной платы низкоквалифицированных рабочих в России увеличился за первую половину 2021 года на 9,8%. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter.

Это произошло вследствие нехватки мигрантов, возникнувшей из-за пандемии. В связи с этим компании также столкнулись с ростом своих расходов, который привел к повышению цен на продукты и услуги, передает РБК.

В настоящий момент российской экономике не хватает рабочих рук в таких сферах, как ЖКХ, строительство и сельское хозяйство, отметил управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель. Жалуются на проблемы с набором сотрудников также компании из ретейла, общепита, сферы бытовых услуг, службы доставки и такси.