Прощальный подарок лета. Тропический циклон принесет интенсивные дожди в Приморье

К берегам Приморья приближается циклон тайфунного происхождения. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Шторм образовался в приэкваториальной зоне Тихого океана и получил название «Омаис» (OMAIS). Он будет двигаться вдоль восточного побережья Приморья 25 августа — на побережье усилится ветер, а также пройдут дожди. Особенно сильными они будут на востоке края. Температурный фон в большинстве районов ночью будет в диапазоне от +12 до +20 °С, а днем от +20 до +27°С.

Дожди временно прекратятся в ночь на четверг, но уже днем продолжатся. Циклон будет двигаться на север Приморья, из-за чего там ожидаются особенно сильные осадки. Стихия начнет ослабевать только с 27 августа.