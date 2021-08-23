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Скромная встреча Меркель на Украине поразила немецкого журналиста

Скромная встреча Меркель на Украине поразила немецкого журналиста

Скромная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель властями Украины в аэропорту удивила немецкого журналиста Йорга Бланка.

Соответствующим заявлением он поделился в Twitter-аккаунте. По словам журналиста, на кадрах из киевского аэропорта заметно, что прибывшего канцлера ФРГ встречали лишь несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

"Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно (президент Владимир. — Прим. ред.) Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?" — поразился Бланк.

Ранее украинский журналист спросил у Меркель, не является ли ее отказ присутствовать на саммите «Крымской платформы» желанием "угодить" России. По словам немецкого политика, ее решение с этим никак не связано, передает телеканал "360".