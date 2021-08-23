В Хорватии рассказали, как власти США могут погубить все человечество

Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович призвал Вашингтон сменить «отсталую» идеологию империализма и отказаться от гегемонии после ситуации в Афганистане.

Напомним, весной по указу президента Соединенных Штатов Джо Байдена начался вывод из Кабула американских войск, которые в течение последних 20 лет помогали афганцам в войне против «Талибана»1* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Сразу после этого талибы начали захватывать одну провинцию за другой и 15 августа вошли в столицу Афганистана, объявив себя новой властью.

Марьянович считает, что события последних дней стали «отвратительным» повторением истории. Он напомнил, что в 70-х годах прошлого столетия США устроили интервенцию во Вьетнам с той же целью, что и в Кабул, а падение Сайгона произошло по аналогичному сценарию.

wikipedia.org / Phillip Kemp

«Американцы вторглись во Вьетнам, чтобы "предотвратить распространение терроризма". Кроме того, американские войска не ограничились одним Вьетнамом, а уничтожали и разоряли весь регион, включая Лаос и Камбоджу. И точно так же в наш век американцы не ограничились только Афганистаном, а двинулись также на Ирак, Ливию, Сирию, Йемен», – напомнил журналист.

Вторжение американских войск в Афганистан обозреватель назвал «военным преступлением». Он также отметил, что после поражения в Кабуле в руках США может оказаться судьба всего мира. Политолог предрек два сценария дальнейшего развития событий. Оптимистичный заключается в том, что американцы «забудут о желании управлять миром», но в таком случае потеряют статус мировой державы.

При худшем раскладе в Белом доме «маниакально» начнут искать объект для новой интервенции, чтобы сместить фокус со своего «позорного» поражения. Причем выбирать будут между Россией, Китаем и Ираном, что неминуемо сулит «гибель всему человечеству», считает Марьянович.

«Мир должен избавиться от империализма так же, как избавился от рабовладения и других мрачных эпох», – рассудил автор статьи.

Ранее стало известно, что США начали отправлять своим гражданам, застрявшим в Кабуле, поддельные визы. Из-за отсутствия на них защиты «документы» уже разошлись по всей стране.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации