Терапевт назвал ожирение в области талии признаком сахарного диабета

Ожирение в области талии может свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышева.

Человек способен самостоятельно выяснить, состоит ли он в группе риска по сахарному диабету. Для этого нужно померить свой объем талии. Женщины находятся в группе риска, если обхват талии более 80 сантиметров, мужчины — при обхвате в 100 и больше сантиметров.

При этом человек может исправить ситуацию, если находится на этапе преддиабета. Для этого необходимо скорректировать свой рацион и изменить привычный образ жизни, который привел к появлению жировых отложений в области талии, объяснила Чернышева в разговоре с изданием "Москва 24".

Также россиянам назвали предельную дозу сахара в день. Доктор Алла Погожева рассказала, как определить свою норму сахара и чем можно заменить этот продукт, сообщили на телеканале "360".