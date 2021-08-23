"Талибан" взял в осаду ополченцев в провинции Панджшер в Афганистане

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяли в осаду силы ополчения в неподконтрольной радикалам афганской провинции Панджшер.

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter отметил, что формирования талибов заняли позиции недалеко от мятежного региона со стороны провинций Бадахшан, Тахар и Андараб. При этом радикалы подчеркивают, что они рассчитывают на мирное урегулирование конфликта.

Также Муджахид заявил, что ранее "Талибан" смог очистить районы в провинции Баглан, которые были взяты под контроль ополченцами. При этом тоннель Саланг и прилегающая автотрасса, расположенные у границ Панджшерской долины, остаются свободными.

Несмотря на осажденное положение, бойцы сопротивления талибам в Панджшере настроены решительно и заявляют о своем высоком боевом духе и готовности до конца бороться с боевиками. Сообщается, что в распоряжении ополчения находятся до нескольких тысяч человек, а также тяжелое вооружение.