«Переживает за квартиру»: депутат Рады объяснил, зачем Зеленскому «Крымская платформа»

Депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что саммит «Крымская платформа» нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому только для достижения личных целей. Речь идет о недвижимости украинского лидера, расположенной в элитном жилищном комплексе в Ливадии (поселок в городском округе Ялта).

«Зеленский создал формат "Крымская платформа" потому, что за квартиру свою в Крыму переживает! Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьей нормально не может», — написал в Facebook депутат.

Кива выразил уверенность, что многие главы зарубежных государств «раскусили» мотивы Зеленского и отказались от участия в саммите.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Информация о наличии у Зеленского недвижимости в Крыму появилась в 2019 году в период предвыборной кампании. Из документов следует, что владельцем квартиры является первая леди Украины Елена Зеленская. Представители пресс-службы украинского президента заявляли, что сделка о покупке состоялась еще в 2013 году, то есть до возвращения полуострова в состав РФ.

Саммит «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Основной целью встречи будет вопрос установления Украиной контроля над Крымом. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что саммит посетят представители 44 стран.