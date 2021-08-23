Юшков заподозрил Литву в газовом шантаже Норвегии

Продолжающиеся попытки Вильнюса найти судно для сжиженного природного газа, возможно, представляют собой простой шантаж норвежцев, чтобы переписать заключенный с ними контракт на уже имеющийся приемный терминал СПГ.

Такое мнение в Baltnews высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя материал информационного портала lrytas.lt о том, что у Литвы есть четыре варианта приобретения судна для хранения СПГ.

Как говорится в статье, во-первых, Литва может построить собственное судно, но максимум, сколько она может на это потратить – 160 миллионов евро, а значит на практике такая покупка вряд возможна.

Второй вариант, доступный Литве, это покупка подержанного корабля для хранения СПГ – одного из примерно 30, которые эксплуатируются в настоящее время в мире.

Третий вариант – переделать в судно-хранилище старый корабль газовоз, путем установки на него оборудования для дегазации. Такая модернизация обойдется Литве вдвое дешевле, чем покупка готового судна для хранения газа.

«Наконец, существует также вариант с емкостями для хранения Independence, хотя компания-владелец Hoegh LNG не участвует в тендере. Однако у Klaipedos Nafta есть возможность воспользоваться обстоятельством приобретения, предусмотренным в договоре аренды», — говорится в материале lrytas.lt.

Судно Independence, которое Литва использует сейчас, арендовано ею до 2024 года, и, возможно, именного его придется купить Вильнюсу, если он не получит более выгодного предложения по тендеру, который был объявлен в середине июля 2021 года.

По мнению экспертов, покупка Independence может оказаться самым приемлемым для Литвы вариантом, так как новое судно обойдется дороже, а этот корабль можно будет использовать до 2044 года.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

По мнению Игоря Юшкова, Литва объявила тендер на покупку судна-газохранилища именно для того, чтобы обеспечить себе лучшие условия при обсуждении продления контракта с норвежской компанией-владельцем Independence - Hoegh LNG.

«Я думаю, что это простой шантаж норвежцев, попытка просто заставить переписать контракт с имеющимся уже приемным терминалом. Они же планируют еще и выкупить его, и я думаю, что это подготовка именно к торгу по поводу цены – почем его выкупить, — рассуждает эксперт-энергетик. — И здесь Литва верна себе: они говорят, что на рынке куча других, более выгодных предложений, поэтому если вы не уступите по цене, то мы воспользуемся другим вариантом».

При этом Юшков отметил, что, если Литва все же решит приобретать другой приемный терминал для сжиженного природного газа, это не будет значить, что ситуация сильно изменилась и Вильнюсу это стало выгодно. Ведь помимо СПГ-терминала необходимо выстроить специальную инфраструктуру, а литовцы вложили уже достаточно много средств, включая судно Independence в свою энергетическую систему.