Командование ВСУ заявило о гибели украинского военного в Донбассе

Один боец ВСУ скончался в результате обстрела со стороны Донецкой Народной Республики. О гибели военнослужащего сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).

По данным командования Вооруженными силами Украины, за прошедшие сутки ополченцы якобы пять раз открывали огонь у линии соприкосновения сил. Под обстрел попали позиции ВСУ у населенных пунктов Марьинка и Пески, огонь вели из противотанковых установок и гранатометов. Штаб ООС также отметил, что в окрестностях поселка Южный ополченцы установили мины. В представительствах ДНР заявление украинских военных пока не подтвердили.

Имя погибшего военнослужащего в штабе назвать отказались. Других сведений о потерях в рядах украинской армии и уничтоженной бронетехнике пока не поступало.

Ранее представители Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) пожаловались на десятикратный рост числа огневых провокаций со стороны ВСУ. В июле было зафиксировано не меньше 82 подобных эпизодов. По данным представителей республик, ВСУ ведут огонь по поселкам из минометов и противотанковых ракетных установок.