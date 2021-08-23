Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин женился

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально оформил отношения с супругой, с которой долгие годы прожил в гражданском браке. Пара обменялась кольцами в минувшую субботу, 21 августа, сообщил пресс-секретарь главы региона.

Свою личную жизнь 38-летний губернатор Прикамья не афиширует. Фотографий и видео с церемонии бракосочетания в Сети не появлялось, также неизвестно имя его возлюбленной. Согласно налоговой декларации Махонина за 2020 год, у него есть четверо детей.

Отметим, исполнять обязанности губернатора бывшего главу управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрия Махонина в феврале 2020 года назначил президент России Владимир Путин. 13 сентября преемник Максима Решетникова (губернатор Прикамья в 2017-2020 гг.) одержал победу на выборах и с 7 октября официально вступил в должность.