В пресс-центре "Патриот" расскажут, как помочь россиянам с заболеваниями крови

Пресс-конференция по самым актуальным вопросам донорства костного мозга пройдет в понедельник, 23 августа, в 15.00. Мероприятие проведут в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Ежегодно более 5 тыс. граждан России нуждаются в трансплантации костного мозга. Из них лишь 5% получают реальную помощь. Проблема с лечением возникает, так как доноров очень мало, а для пересадки требуется высокая совместимость донора и реципиента.

На конференции специалисты поделятся информацией о том, как готовятся ко Дню донора костного мозга в разных регионах страны и расскажут, почему россияне так неактивно сдают кровь. А также ответят, когда в России создадут специальный регистр доноров.

Специальными гостями мероприятия станут общественники из движения "Энергия жизни" и проекта #РегистрПротивРака. Кроме того, журналисты могут удаленно задать волнующие их вопросы в WhatsApp по номеру телефона +7 960 243 8894.

Ранее специалист движения "Энергия жизни" Виктор Андронов рассказал о противопоказаниях к донорству крови и поделился удивительными историями спасения людей. По словам специалиста, люди, сдающие кровь, живут дольше из-за постоянного обновления клеток, сообщили на телеканале "360".