Гостем пресс-конференции медиацентра "Патриота" по итогам 30-летия независимости Украины станет вице-президент Петровской академии наук Андрей Антонов.

Зампредседателя "Российско-белорусского братства" расскажет, какие обещания выполнили украинские политики, как на этом фоне выглядит Минск. Кроме того, Антонов ответит на вопрос, как дальше будут развиваться отношения Российской Федерации, Украины и Белоруссии.

Брифинг Антонова состоится 23 августа в 11:00 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть здесь. Подробнее читайте на сайте Федерального агентства новостей.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что саммит "Крымской платформы", организованный украинским руководством, бумерангом ударит по самим властям. Также он назвал мероприятие авантюрой, жертвами которой, как показывает история, могут стать ее авторы, сообщал телеканал "360".