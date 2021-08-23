Башкирские автоинспекторы организовали подпольный бизнес по выдаче прав без экзаменов

Уголовное дело возбудили в отношении семерых полицейских, которые организовали преступное сообщество, чтобы зарабатывать на взятках.

По версии СК, начальник отдела ГИБДД на протяжении пяти лет получал взятки при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Ему удалось склонить на свою сторону как минимум шестерых инспекторов безопасности дорожного движения. Сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от вида экзамена.

По данным следователей, за все время сотрудникам удалось получить не мене 33 взяток. В отношении них расследуются уголовные дела, также к ответственности привлекут посредников и взяткодателей. На данный момент всех полицейских уволили из органов. Экс-начальник скрылся от правосудия, его объявили в розыск. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Одному избрали домашний арест.