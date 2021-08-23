В Крыму сравнили киевский саммит по "возвращению" полуострова с ящиком Пандоры

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал саммит "Крымской платформы".

По его словам, подобные инициативы обычно негативно сказываются на судьбе их авторов.

"Сама идея "деоккупации" Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Стоит отметить, что саммит "Крымской платформы" состоится сегодня, 23 августа, в Киеве. МИД Украины заверил, что в нем примут участие представители более 40 стран и организаций.