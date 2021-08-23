Афганский военный погиб в перестрелке возле аэропорта Кабула

Служащий сил безопасности Афганистана получил смертельные ранения в перестрелке с неизвестными возле кабульского аэропорта.

Злоумышленники открыли огонь по афганским военным, дежурившим у северных ворот воздушной гавани. На данный момент известно, что еще трое силовиков пострадали. Американские и немецкие военнослужащие также были участниками инцидента, никто из них не получил ранений.

После того как боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) захватили Кабул, тысячи местных жителей пришли в аэропорт, надеясь улететь из страны. Из-за большого скопления людей началась давка, британские и американские военные делали предупредительные выстрелы в воздух.