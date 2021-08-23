Утверждения о якобы зависимом положении европейских государств из-за трубопровода "Северный поток — 2" является необоснованным, убежден глава МИД России Сергей Лавров.

Трубопровод наоборот сможет усилить энергобезопасность региона, отметил дипломат. Руководитель внешнеполитического ведомства дал интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Россия видит в "СП-2" исключительно экономическую подоплеку. Эксплуатация трубопровода также позволит обеспечить дополнительную диверсификацию маршрутов газовой транспортировки, которая не предполагает увеличение объемов голубого топлива на данный момент, добавил Лавров.