Лавров заявил о налаживании системного сотрудничества России и США

Состоявшийся в Женеве установочный диалог России и США по стратегической стабильности является обнадеживающим, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат указал, что после прошедшей 28 июля в Женеве встречи представителей России и Соединенных Штатов должна начаться совместная работа в сфере кибербезопасности, направленная на налаживание системного сотрудничества в отражении общих вызовов. При этом, по словам дипломата, Россия сохраняет реалистичный взгляд и понимает, что "путь к деэскалации напряженности очень непрост".

"В отличие от эпохи "холодной войны", далеко не все, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей. Игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше", — заявил Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о работе с Соединенными Штатами. Глава государства говорил, что результат на всех направлениях возможен, но только через переговоры и выработку баланса интересов.