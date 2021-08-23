Производство лодок-роботов с ядерным двигателем начнется в России с 2035 года

Работы по созданию безэкипажных субмарин или автономных необитаемых подводных аппаратов ведутся в России уже более 60 лет.

Подводный необитаемый аппарат будет работать от двигателя внутреннего сгорания. Его автономность составит не менее 90 суток. АНПА различных типов будет собирать информацию и передавать ее на командные пункты. Подлодки станут подвижными центрами телекоммуникаций и обеспечат стабильную связь под и над водой.

Также АНПА планируют оснастить таким оружием, как торпеды и мины. Ученые Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН разработали проект беспилотных подлодок под названием Л-2 еще более 40 лет назад. Именно он сейчас используется в США и КНР.

Л-2 был способен часами работать автономно на глубине до шести километров. Сейчас в России продолжается совершенствование одного из лучших в мире глубоководных беспилотников "Клавесин-2Р-ПМ". Настоящим прорывом в робототехнике стало создание АНПА с энергетической установкой "Посейдон", торпеда которой оснащена ядерным зарядом. Серийное производство субмарин может начаться в России даже раньше 2035 года.