Байден назвал правильным решение вывести войска из Афганистана

Американский лидер Джо Байден посчитал правильным свое решение вывести американские войска из Афганистана.

Многие американцы недовольны тем, что происходит сейчас в Афганистане. Об этом свидетельствуют опросы. Однако Байден в Белом доме заявил, что не видел их.

"Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", — сказал президент США.

Также ранее он заявил, что не доверяет "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в России). Байден уточнил, что никому не доверяет. Американский лидер считает, что талибы ищут легитимности с целью понять, признают ли их другие государства.