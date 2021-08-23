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Байден назвал правильным решение вывести войска из Афганистана

Байден назвал правильным решение вывести войска из Афганистана

Американский лидер Джо Байден посчитал правильным свое решение вывести американские войска из Афганистана.

Многие американцы недовольны тем, что происходит сейчас в Афганистане. Об этом свидетельствуют опросы. Однако Байден в Белом доме заявил, что не видел их.

"Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", — сказал президент США.

Также ранее он заявил, что не доверяет "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в России). Байден уточнил, что никому не доверяет. Американский лидер считает, что талибы ищут легитимности с целью понять, признают ли их другие государства.