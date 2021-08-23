МИД: у Москвы нет задачи как можно быстрее создать альтернативу SWIFT

Глава департамента МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что у Москвы нет задачи как можно быстрее разработать альтернативу платежной системе SWIFT.

Биричевский заявил во время беседы с РИА Новости, что Россия уже давно работает над созданием альтернативы SWIFT. По его словам, Москва не ставит перед собой задачу как можно быстрее закончить разработку замены платежной системы. Он добавил, что эта работа идет на постоянной основе в рамках укрепления финансовой самостоятельности России и независимости платежей.

По словам главы департамента МИД, даже приблизительные сроки создания альтернативы SWIFT неизвестны. Однако Биричевский сообщил, что работа ведется с партнерами. Отключение России от платежной системы маловероятно, добавил он.