МИД оценил возможность признания "Талибана" властями Афганистана

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов оценил возможность признания "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) новыми властями Афганистана.

Сыромолотов сказал во время беседы с РИА Новости, что Москва не станет торопиться с вычеркиванием талибов из российского перечня террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана. По его словам, Москва будет ориентироваться на шаги Кабула и соответствующие действия Совета безопасности ООН.

Замглавы МИД отметил, что сейчас талибы сообщили об окончании боевых действий, амнистии чиновников и граждан ИРА, которые обслуживали американских военных и НАТО. По словам дипломата, боевики также подтвердили намерение соблюдать права женщин.