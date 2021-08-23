Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД оценил возможность признания "Талибана" властями Афганистана

МИД оценил возможность признания "Талибана" властями Афганистана

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов оценил возможность признания "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) новыми властями Афганистана.

Сыромолотов сказал во время беседы с РИА Новости, что Москва не станет торопиться с вычеркиванием талибов из российского перечня террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана. По его словам, Москва будет ориентироваться на шаги Кабула и соответствующие действия Совета безопасности ООН.

Замглавы МИД отметил, что сейчас талибы сообщили об окончании боевых действий, амнистии чиновников и граждан ИРА, которые обслуживали американских военных и НАТО. По словам дипломата, боевики также подтвердили намерение соблюдать права женщин.