Стали известны самые востребованные работы во время пандемии

Специальности в сферах медицины и инженерии стали самыми востребованными во время пандемии коронавирусной инфекции в России.

Соответствующей информацией поделился министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время беседы с "Известиями". Он также отметил, что при пандемии вырос спрос и на специальности в педагогике и IT-сфере.

Фальков при этом подчеркнул, что в России сейчас нет кардинальных перекосов и диспропорций в подготовке специалистов. По словам министра, "мода" на какую-то определенную работу не наблюдается в стране. Он добавил, что юристы и экономисты все еще пользуются популярностью.