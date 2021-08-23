Журнал Politico: Зеленский пытался помешать встрече Путина с Меркель

Журнал Politico сообщил, что украинский президент попытался помешать саммиту российского коллеги Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Издание допустило, что Зеленский попытался помешать переговорам, позвонив Меркель во время встречи в Москве. Недавно при приветственном слове Путина на переговорах с канцлером Германии раздался телефонный звонок Меркель, который она сбросила.

"Зеленский мог понадеяться подорвать шансы Меркель на успех в разговоре с его заклятым врагом Путиным", — поделился журнал.

Автор статьи также предположил, что президент Украины мог позвонить Меркель до ее поездки в Киев, чтобы уточнить информацию о ее визите в Киев. Звонок также мог поступить от преемника на должность канцлера ФРГ Армина Лашета.