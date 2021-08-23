Зеленский: лидеры многих стран боятся Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС испытывает страх перед Москвой. По его мнению, лидеры стран, которые не посетят "Крымскую платформу", также боятся Россию.

Зеленский при этом сообщил, что "Крымская платформа" якобы будет существовать не только на Украине. Лидер государства сделал соответствующее заявление во время общения с телеканалом "Украина". По его мнению, необходимо признать, что Европа испытывает страх перед Москвой. Зеленский добавил, что "это нормально".

Президент подчеркнул, что "Крымская платформа" будет существовать на постоянной основе, а не один день. Цель саммита заключается в координации условий для якобы возвращения Крыма на Украину. Представители больше 40 стран и международных организаций подтвердили участие в мероприятии.