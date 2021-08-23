Зеленский заблокировал ряд российских изданий на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский задействовал решение Совета безопасности о блокировке доступа к сайтам "MK.RU", "Ростелекома" и "Версии".

Указ опубликован в воскресенье пресс-службой офиса Зеленского. В числе организаций, в отношении которых приняты ограничительные меры, находятся 12 компаний из России.

Так, среди них — "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему портал "Ведомости". Под его блокировкой оказались "ТРК-3", "Анна-ньюс", "Народные новости", "Лайт принт", Новинфо", и "Наше завтра", Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь" и Фонд изучения исторической перспективы.