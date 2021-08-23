Байден в ходе пресс-конференции забыл имя директора FEMA

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции забыл имя директора FEMA Дина Крисуэлла, хотя говорил с ним по телефону за несколько минут до выступления, сообщает Daily Mail.

На опубликованном в интернете видео Байден несколько секунд пытается вспомнить имя директора FEMA и путается в словах. Критики считают происшествие очередным признаком когнитивного упадка президента США.

Байден перенес две аневризмы мозга, из-за этого у американского лидера иногда может проявляться спутанность сознания.

Как стало известно ранее, Прошедшая неделя для президента США стала самой тяжелой на посту президента из-за ситуации в Афганистане, которая спровоцировала падение его рейтинга.