Зеленский сообщил о проигрыше в информационной войне за Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о проигранной Киевом информационной войне за Крым.

По словам Зеленского, это произошло из-за того, что Киев отдавал полуостров "в аренду" России. Об этом президент заявил телеканалу "Украина".

"Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России — ред.), их флоту, их языку, их паспортизации", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Украина никак не развивала свое присутствие на полуострове. Он указал на то, что в Крыму не было украинского телевидения, а выступали там только российские звезды, что является информационной потерей.