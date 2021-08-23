Пушков назвал позицию Германии по "СП-2" гибкой

Германия сохраняет двойственную позицию по газопроводу "Северный поток — 2", заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале написал, что немецкие власти используют гибкую формулировку для описания своего отношения к проекту. Она позволяет договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев и обосновывать свою позицию в ЕС.

"Мол, это коммерческий проект, но ЕСЛИ Москва начнет использовать его как политическое оружие, то будут приняты меры", — уточнил Пушков.

Член Совфеда отметил, что Берлин настаивает на завершении строительства "Северного потока — 2" из-за нужды в российском газе. Остается открытым вопрос о том, какие действия России Германия будет расценивать как использование "СП-2" в качестве политического инструмента.