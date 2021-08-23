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МИД назвал последствия ухода НАТО из Афганистана

МИД назвал последствия ухода НАТО из Афганистана

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, чем может грозить завершение операции НАТО в Афганистане.

Грушко заявил, что НАТО после своего ухода из Афганистана может с новой силой раздувать миф о "российской угрозе". По его мнению, история Альянса заключается в поиске доказательств своей востребованности.

Заместитель министра отметил, что НАТО стала "рыбой, выброшенной на сушу" после выхода СССР из холодной войны и прекращения работы Организации Варшавского договора. Альянс в результате начал создавать эту востребованность, чтобы не прекратить существование. Грушко сделал соответствующее заявление во время беседы с газетой "Коммерсант".