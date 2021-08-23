Зеленский дал ответ о втором сроке на посту президента

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок.

Зеленский заявил, что тут речь идет не о его желании. По его словам, ему нужно посмотреть назад и знать, что он сделал и достоин ли двигаться в данном направлении дальше. Лидер нации также сообщил, что после пяти лет на посту президента он выйдет к украинцам, которые строят страну.

Президент добавил, что нельзя одержать победу второй раз благодаря обещаниям. По его мнению, бывший лидер государства Петр Порошенко занимал свой пост при том, что украинцы его не хотели избирать. Зеленский подчеркнул, что это неверный путь.