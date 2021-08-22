Меркель обсудила с украинским премьером вопрос сотрудничества в сфере энергетики

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель взаимодействие в области энергетики.

Меркель нанесла рабочий визит в Киев. На встрече сторон был затронут вопрос российского газопровода "Северный поток — 2", а также евроатлантические и европейские устремления Киева, сообщил Шмыгаль.

"Обсудили с Ангелой Меркель ключевые направления партнерства между Украиной и Германией", — сказал он.

Украина настроена остаться в статусе поставщика природного газа в Европейский союз по имеющейся украинской ГТС. Более того, киевские власти предложили Германии запустить совместное производство и транзит водорода.